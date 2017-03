Streik an Berliner Flughäfen beendet

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

BERLIN (dpa-AFX) - Der zweitägige Streik des Bodenpersonals an den beiden Berliner Flughäfen ist beendet.



In den Flughäfen Tegel und Schönefeld sei am Morgen wieder der Betrieb aufgenommen worden, sagte ein Sprecher der Flughafengesellschaft. Vereinzelt kann es noch zu Verspätungen kommen. Am Montag und Dienstag hatte der Streik der 2000 Beschäftigten des Bodenpersonals den Flugverkehr in Berlin nahezu zum Erliegen gebracht. Nur einzelne Flüge gingen noch.

Die Gewerkschaft Verdi hat eine Streikpause bis einschließlich Sonntag angekündigt und von den Arbeitgebern ein neues Angebot gefordert. Nähern sich beide Seiten nicht an, sind von Montag an auch unangekündigte Streiks möglich.

Die Gewerkschaft fordert bei einer Tarifvertragslaufzeit von zwölf Monaten einen Euro mehr pro Stunde für die Mitarbeiter des Bodenpersonals. Die Arbeitgeber boten zuletzt an, die Löhne in allen Entgeltgruppen schrittweise zu erhöhen - bei einer Laufzeit von drei Jahren. Nach Angaben von Verdi würde ein einfacher Beschäftigter auf dieser Grundlage pro Arbeitsstunde 27 Cent mehr erhalten./fas/bf/DP/zb