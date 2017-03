Streik in Berlin - Flüge in Köln und Düsseldorf fallen aus

DÜSSELDORF/KÖLN (dpa-AFX) - Die ausgedehnten Streiks an den Berliner Flughäfen Tegel und Schönefeld haben auch Folgen für Reisende aus und nach NRW.



An den beiden großen Flughäfen in Düsseldorf und Köln wurden für Dienstag 74 Flüge von und nach Berlin annulliert. "Nach aktuellem Stand fallen am Dienstag 32 Flüge aus", sagte eine Sprecherin des Düsseldorfer Airports am Montag. Nur drei Flüge sollen stattfinden. Von Köln/Bonn aus wurden wegen des Streiks sogar 42 Starts und Landungen gestrichen.

Fluggäste seien gebeten, sich auf den Webseiten ihrer Airlines über ihren Flugstatus zu informieren, teilte der Kölner Flughafen mit. Reisende müssen bis Mittwochmorgen mit Flugausfällen aus und nach Berlin rechnen. Der am Montagmorgen begonnene Streik des Bodenpersonals werde bis 5.00 Uhr am Mittwoch verlängert, hatte die Gewerkschaft Verdi mitgeteilt.

In Düsseldorf waren am Montag 32 Starts und Landungen annulliert worden, am Flughafen Köln/Bonn waren es 36 der etwa 50 Flüge aus und nach Berlin.

Die Gewerkschaft fordert in dem Tarifkonflikt bei einer Vertragslaufzeit von zwölf Monaten einen Euro mehr pro Stunde für die Mitarbeiter des Bodenpersonals./uho/DP/edh