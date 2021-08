Streik bei der Bahn geht unvermindert weiter

BERLIN (dpa-AFX) - Die Lokführergewerkschaft GDL setzt an diesem Dienstag ihren Streik bei der Deutschen Bahn fort.



Reisende müssen sich wie am Montag auf zahlreiche Zugausfälle und Verspätungen einstellen. Im Fernverkehr konnte die Bahn etwa 30 Prozent des Angebots aufrecht erhalten, im Regionalverkehr im Durchschnitt etwa 40 Prozent. Auch im Güterverkehr wird weiter gestreikt. Um 2.00 Uhr in der Nacht zu Mittwoch soll der Arbeitskampf beendet werden.

Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) will mit dem Streik höhere Einkommen und bessere Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten erzwingen. Es ist ihr zweiter Streik in dieser Tarifrunde. Anders als beim ersten Ausstand in der vorletzten Woche hatten Fahrgäste dieses mal mehr Zeit, sich vorzubereiten. Die Bahn geht davon aus, dass sich der Bahnverkehr im Laufe des Mittwochs wieder normalisieren wird./bf/DP/jha