Streik bei Airline SAS - mehr als 72 000 Passagiere betroffen

OSLO/KOPENHAGEN/STOCKHOLM (dpa-AFX) - Tausende Passagiere der skandinavischen Fluggesellschaft SAS waren am Freitag von einem Pilotenstreik betroffen.



Wegen eines Tarifkonfliktes haben rund 1400 Piloten in Norwegen, Schweden und Dänemark am frühen Morgen die Arbeit niedergelegt. Im Laufe des Tages werden 673 Flüge und mehr als 72 000 Passagiere betroffen sein, teilte SAS mit. SAS-Partner, die rund 30 Prozent aller Flugreisen ausführen, seien von dem Streik nicht betroffen. Die Piloten fordern 2,3 Prozent mehr Lohn und mehr Planbarkeit im Arbeitsalltag./sh/DP/jha