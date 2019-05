Ein Streifzug durch die Ferienorte der Salzburger Sportwelt

Flachau (ots) - Überraschende Geheimtipps für neugierige EntdeckerDie sieben Ferienorte Flachau, Wagrain-Kleinarl, St. Johann, Radstadt,Altenmarkt-Zauchensee, Eben und Filzmoos in der Salzburger Sportwelt sind einEldorado für Wanderer und Biker. Und noch immer gibt es hier zahlreicheGeheimtipps zu erkunden.Eben. Der Gerzkopf in Eben verfügt auf rund 1.700 Metern über ein fragilesHöhenbiotop, das zum Europa- und Naturschutzgebiet erklärt wurde. Rund um die"Schwarze Lacke" haben unter anderem höchst seltene Libellenarten ihrenLebensraum. www.eben.atWagrain-Kleinarl. Der "Stille Nacht Ort" Wagrain liegt mitten in den Bergen,Kleinarl sogar auf über 1.000 Meter Seehöhe. Wer hier urlaubt, sollte zumromantischen Jägersee und zum eiskalten Tappenkarsee wandern: Letzterer ist dergrößte Gebirgssee der Ostalpen und ein sagenumwobenes Idyll.www.wagrain-kleinarl.atFlachau. Mit dem Angebot "Best for Biker" bietet Flachau alle Vorzüge sowie eineMega-Infrastruktur für Mountainbiker und E-Biker. Legendär ist die "Bike NightFlachau", die heuer von 9. bis 11.08.2019 statt. Flachau ist zudem bekannt fürsein Riesenangebot an Trendsportarten. www.flachau.comSt. Johann in Salzburg. In der Bezirkshauptstadt sorgen eine Vielzahl tollerEinkaufsadressen für urbanes Flair. Familien lieben den Geisterberg mit rund 40Erlebnisstationen. Der "Pongauer Dom" ist eine der größten neugotischenLandkirchen Österreichs. www.josalzburg.comFilzmoos. Ein kunsthistorisches Kleinod ist das "Filzmooser Kindl" in derPfarrkirche: Zahlreiche Votivbilder bringen die Dankbarkeit von Paaren zumAusdruck, die sich nach einem Besuch bei der Jesuskind-Pilgerstätte überFamilienzuwachs freuen durften. www.filzmoos.atRadstadt. Bereits im Jahr 1289 wurde Radstadt zur Stadt erhoben. Das Museum imSchloss Lerchen beherbergt Zeugnisse aus der Römerzeit, dem Mittelalter und derZeit des Salzburger Fürsterzbistums. Der Golfclub Radstadt verfügt über dieweltweit einzige Golfgondelbahn. www.radstadt.comAltenmarkt-Zauchensee. Als zertifiziertes Wanderdorf hat man sichAltenmarkt-Zauchensee auf die Wünsche von Wanderern und Bergsteigerneingestellt. Ein erfrischendes Sommererlebnis verspricht der GebirgsseeZauchensee mit Wassertemperaturen zwischen 16 und 18 Grad.www.altenmarkt-zauchensee.atKontakt:Salzburger SportweltGerhard Wolfsteiner5542 Flachau+43 6457 2929g.wolfsteiner@salzburgersportwelt.comOriginal-Content von: Salzburger Sportwelt, übermittelt durch news aktuell