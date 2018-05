Streetstyle-Queen Pernille Teisbæk präsentiert ihre Amazon-Fashion Favoriten für die Frühjahr-/Sommersaison 2018 (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

München (ots) -Amazon Fashion hat sich mit Pernille Teisbæk, Streetstyle-Star,Stylistin, Mitbegründerin & Kreativchefin von Social Zoo Directzusammengetan, um eine besondere Selection seinerFrühjahr-/Sommerstyles für 2018 zu präsentieren.Pernille wird in den Modemetropolen der Welt für ihre entspannteEleganz und ihr natürliches Talent, außergewöhnliche und zugleichnahbare Looks zu kreieren, gefeiert. Mit ihrer Selection für AmazonFashion zeigt sie, welche Trend-Pieces man in dieser Saison in deneuropäischen Amazon-Stores kaufen sollte und wie man sich mitLeichtigkeit seine Frühjahr-/Sommergarderobe zusammenstellt.In ihrem Edit kombiniert Pernille eine Reihe bekannter undangesagter Labels von Amazon Fashion Europe, darunter Calvin Klein,Filippa K und Wood Wood und ergänzt diese durch Highstreet-Brands wieNew Look, um die Looks zu vervollständigen. Ihre Lieblingsstücke sindvielseitig und leicht, sodass sie für den ultimativen Frühjahrs- oderSommer-Style flexibel kombiniert werden können und ihre Auswahl zeigtwie einfach Online-Shopping bei Amazon Fashion sein kann.Über ihr Projekt mit Amazon Fashion sagt Pernille: "Ich habe schonimmer meine Bücher bei Amazon gekauft, ich liebe die Auswahl und dieschnelle Lieferung, aber erst vor Kurzem habe ich das Fashion-Angebotauf der Seite entdeckt. Es war eine große Offenbarung für mich, dorteinige meiner Lieblingsmarken zu finden und auch neue, angesagteLabels zu sehen, die so gut für mich funktionieren. Es war wirklicheinfach, bei Amazon Fashion Stücke zu finden, die perfekt zu meinempersönlichen Stil passen, wie zum Beispiel der klassische Trenchcoatvon Calvin Klein. Gleichzeitig habe ich auch einige neue Stylesentdeckt, die meine Frühjahrsgarderobe auffrischen: Die Tartan-Jackevon Marc Cain ist mein neues Lieblingsteil und ich weiß jetzt schon,dass ich sie das ganze Jahr tragen werde.""Pernille passt perfekt zu Amazon Fashion", sagt John Lohnas,Director of Clothing bei Amazon Fashion Europe. "Ihre relaxte ArtTrends zu interpretieren, ihr großartiges Stilgespür und ihr Talentverschiedene Marken zu mixen, entsprechen genau unserem Ansatz,Fashion-Pieces auszuwählen und Komplett-Looks anzubieten, die unsereKunden begeistern."Pernilles Edit für die neue Frühjahr-/ Sommersaison ist ab sofortunter Amazon.de/fashion erhältlich. Kunden, die aus der Selectionbestellen, profitieren von kostenlosem Rückversand und einer großenAuswahl bequemer Versandoptionen, wie der Lieferung am nächsten Tagmit Amazon Prime.Für weitere Informationen, Bilder oder Sampleanfragen kontaktierenSie bitte: presseanfragen@amazon.deAmazon Fashion Social media (EU)Instagram: www.instagram.com/amazonfashioneuFacebook: www.facebook.com/amazonfashioneuYouTube: www.youtube.com/amazonfashioneuPinterest: www.pinterest.com/amazonfashioneuAmazon ist Schirmherr des British Fashion Council und Sponsor derAmazon Tokyo Fashion Week und der Amazon India Fashion Week.Über AmazonAmazon wird von vier Grundprinzipien geleitet: Fokus auf denKunden statt auf den Wettbewerb, Leidenschaft fürs Erfinden,Verpflichtung zu operativer Exzellenz und langfristiges Denken.Kundenrezensionen, 1-Click Shopping, personalisierte Empfehlungen,Prime, Versand durch Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle,Fire Tablets, Fire TV, Amazon Echo und Alexa sind nur einige derProdukte und Services, für die Amazon Pionierarbeit geleistet hat.Über Pernille TeisbaekPernille Teisbæk, geboren in Kopenhagen, ist eine bekannte undrenommierte Fashion-Influencerin mit mehr als 15 Jahren Erfahrung inder Mode-Branche. Als Fashion Director beim dänischen Modemagazin ALTfor Damerne und spätere Moderedakteurin bei Eurowoman hat Pernillesich ein starkes Profil im Modebereich aufgebaut.Angetrieben von ihrer Leidenschaft startete Pernille 2012 ihrenBlog "Lookdepernille". Der Blog wurde bald zu ihrerVollzeitbeschäftigung neben ihrer Karriere als Modestylistin undModeexpertin bei "Go'morgen Danmark" auf dem Kanal TV2. Heutearbeitet sie als Stylistin und Kreativchefin bei der Agentur SocialZoo, welche sie zusammen mit ihrer Agentin Hannah Løffler Schmidtgegründet hat.Pressekontakt:presseanfragen@amazon.deOriginal-Content von: Amazon.de, übermittelt durch news aktuell