Streetscooter-Erfinder Günther Schuh will Elektroautos für China bauen

Düsseldorf (ots) - Der Aachener Professor Günther Schuh will mit seinemElektroauto-Hersteller e.Go nach China expandieren. "Wir werden mit einemchinesischen Investor ein Joint Ventures machen und eine chinesische Version dese.Go produzieren. Der Vertrag ist unterzeichnet, wir warten allerdings nochdarauf, dass das Geld überwiesen wird", sagte Günther Schuh der Düsseldorfer"Rheinischen Post". In Deutschland hatte e.Go im vergangenen Jahr mit derProduktion von Elektroautos begonnen. Bislang wurden laut Schuh 526 Fahrzeugeproduziert. Der Produktionsstart hatte sich immer wieder verzögert, was sichauch auf die Bilanz des Unternehmens auswirkt. "2019 haben wir nach vorläufigenZahlen rund 20 Millionen Euro Umsatz und einen Verlust von rund 50 MillionenEuro gemacht", sagte Günther Schuh der "Rheinischen Post": "Für 2020 planen wirmit 130 Millionen Euro Umsatz. Die Verluste werden zwischen 70 und 80 MillionenEuro liegen und sich erst 2021 reduzieren."