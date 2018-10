Street-Art in Athen, Bella Vita in Apulien: Das sind die neuen Europa-Reisen von Studiosus

München (ots) - Olivenhaine bis zum Horizont, Sehenswürdigkeitenvon Weltruhm und eine Hauptstadt mit einer umwerfend lebendigenStreet-Art-Szene: Griechenland ist bei Studiosus das Trendziel derStunde. Stark gefragt sind zudem Reisen nach Italien und Frankreich.Insbesondere in diesen drei Ländern machen jetzt jede Menge neuerAngebote Lust darauf, Land und Leute an der Seite eines erstklassigenStudiosus-Reiseleiters zu erleben. Aber auch in England, Schottland,Norwegen und anderen europäischen Reisezielen hat Studiosusnachgelegt. Zu finden sind die mehr als 40 Neuheiten in den Europa-und Produktlinien-Katalogen 2019, die jetzt erschienen sind. EinÜberblick:Griechenland - im Lieblingsland der GötterIm Katalog "Südeuropa 2019" präsentiert der Marktführer vier neueStudienreisen nach Griechenland: "Hellas im Überblick" führt in zwölfTagen zu den klassischen Höhepunkten Griechenlands sowie in denNorden des Landes mit den Meteoraklöstern, Ioannina und Dodona. "DenPeloponnes umfassend erleben" heißt es auf der 15-tägigenStudienreise zu insgesamt acht Stätten des UNESCO-Welterbes. DieHalbinsel Peloponnes mit den Klassikern Olympia, Mykene und Epidaurossteht auch im Mittelpunkt der zweiwöchigen Studienreise "Griechenland- im Lieblingsland der Götter". Den Auftakt bildet Athen.Akropolis-Museum, eine Street-Art-Tour mit dem Studiosus-Reiseleiter- Zwischenstopp und Plausch mit einem Kioskbesitzer inklusive - undgemeinsame Tavernen-Besuche sind nur einige der vielen Highlights.Für ein Plus an Entspannung sorgen viele Doppelübernachtungen sowiezweitägige Aufenthalte auf der Insel Hydra und der wildromatischenHalbinsel Mani.Nach Kreta geht es auf einer achttägigen Standort-Reise mitÜbernachtung in einem luxuriösen Badehotel, das zu den Leading Hotelsof the World gehört. Eine neue Kretareise hat Studiosus auch imKatalog me & more für Singles und Alleinreisende veröffentlicht. Undmit einer schicken Motoryacht à la Onassis sind die Studiosus-Gästebei der neuen smart & small-Reise "Griechische Küsten" unterwegs.Ebenfalls neu im smart & small-Katalog 2019: Korfu.Begegnungen mit Bella ItaliaDas Italien-Angebot im Katalog "Südeuropa 2019" bereichern vierneue Reisen: die zehntägige Studienreise "Bella Vita im italienischenSüden" nach Apulien mit dem Castel del Monte, dem barocken Lecce undMatera, der europäischen Kulturhauptstadt 2019. Ebenfalls vorgesehen:viele Treffen mit Einheimischen bei Imbiss, Öl- und Weinproben.Kunst, Kultur und Kulinarik sind die Themen der neuen zehntägigenTour durch Umbrien und Marken, bei der die Reisenden an einem Tag miteinem Trüffelsucher unterwegs sind. Außerdem führt eine zehntägigeWanderStudienreise mit überwiegend leichten und mittleren Wanderungendurchs Friaul und nach Slowenien. "Genussmomente auf der Sonneninsel"lautet der Titel einer neuen Studienreise nach Sizilien, Begegnungenmit Schäfern und Salzbauern sowie Essen auf Landgütern und einAperitivo in einem Adelspalazzo inklusive.Sizilien steht auch im Mittelpunkt einer neuenFamilienStudienreise im Katalog "Studiosus family 2019". Buchbar sindzudem zwei neue smart & small-Reisen, die Rom sowie Umbrien und dieMarken zu einem Erlebnis machen.Art de Vivre in Frankreich genießenEin weiteres Lieblingsziel der Studiosus-Gäste ist Frankreich.Zwei neue Studienreisen sind im Katalog "Mittel-, Nord- und Osteuropa2019" zu finden. Auf der zwölftägigen Route "Languedoc - Roussillon -Flair des Südens" erleben die Reisenden die Kunststädte undlandschaftlichen Höhepunkte zwischen Toulouse und Montpellier undübernachten in einem Schlosshotel."Art de Vivre" heißt die neue achttägige Studienreise in dieProvence, bei der die Urlauber auf den Spuren der Maler Cézanne undvan Gogh unterwegs sind, ein Künstleratelier besuchen und bei einemOlivenbauern zu Gast sind. Übernachtet wird dabei direkt immalerischen Aix-en-Provence. Auch ein Abstecher nach St. Tropez insMekka der Reichen und Schönen ist vorgesehen.Familien mit Kindern können 2019 mit Studiosus ebenfalls dieProvence entdecken: auf der neuen family-Reise "Römer, Ritter undweiße Pferde" mit Stadtrallyes durch Aix-en-Provence und Arles. Eineneue CityLights-Reise von Studiosus führt 2019 an die Cote d'Azurnach Nizza. Die Auvergne, das von der Dordogne durchflossene Perígordund die Schluchten am Rande der Cevennen stehen im Mittelpunkt derneuen smart & small-Reise "Das Herz Frankreichs", bei der dieStudiosus-Gäste mit dem Mietwagen oder im eigenen Auto unterwegssind.Vom Süden Englands bis ans NordmeerWen es mit Studiosus nach Großbritannien zieht, sollte den Katalog"Mittel-, Nord- und Osteuropa" zur Hand nehmen. Mystisch, poetischund vielleicht ein bisschen spleenig: das ist Südengland mit seinemMix aus Gärten und Cottages, Kathedralen und Herrenhäusern, Klippenund Seebädern. Erleben können Studiosus-Gäste diese faszinierendeRegion auf der neuen elftägigen Reise "England - zwischen Klippen undCottages". Ein besonderes Highlight der Reise ist ein exklusiverBesuch von Hall's Croft in der Shakespeare-Stadt Stratford-upon-Avon,bei dem die Studiosus-Gäste Schauspieler treffen.Highlands mit dem legendären Loch Ness, Lowlands rund um Edinburghund die Wolkeninsel Isle of Skye machen den Reiz der neuenSchottlandreise aus, die mit einem Begrüßungsimbiss in einemgemütlichen Pub startet. Ebenfalls neu: eine Schweden-Norwegen-Kombi,die in zwölf Tagen von Stockholm an der Ostsee bis nach Bergen amAtlantik führt. Nicht der Endpunkt, sondern der Startpunkt istNorwegen bei der neuen zwölftägigen KreuzfahrtStudienreise. An Bordder "Hamburg" geht es bis nach Spitzbergen und zu den reizvollenLandschaften am Nordmeer.Last but not least: Rumänien und die Westukraine kombiniert dieneue zwölftägige Studienreise "Schmelztiegel der Völker". ArchaischeHolzkirchen am Fuße der Karpaten, farbenfrohe Moldauklöster und diek.u.k Perle Lemberg sind nur einige der Highlights, die es mit demStudiosus-Reiseleiter zu entdecken gibt.1.000 Routen und ein Ziel: Die Studiosus-Kataloge 2019Anfang Oktober hat Studiosus die Studienreisen-Kataloge "Südeuropa2019" sowie "Mittel-, Nord- und Osteuropa 2019" veröffentlicht - mitReisen durch mehr als 30 europäische Länder. Der Katalog"WanderStudienreisen 2019" fasst nochmals alle Studienreisen fürAktivurlauber zusammen. Darüber hinaus sind drei weitereProduktlinien-Kataloge erschienen: "Studiosus me & more 2019" richtetsich speziell an Singles und Alleinreisende. "Studiosus CityLights2019" bündelt Städtereisen mit einem hochwertigenBesichtigungsprogramm und bequemem Rundum-Service. Und "Studiosusfamily 2019" präsentiert Familienurlaub für Erwachsene mit Kindernzwischen sechs und 14 Jahren.Bereits seit Juli sind die beiden Fernreisen-Kataloge "Amerika,Afrika - inklusive Nordafrika 2019" und "Naher Osten, ArabischeHalbinsel, Asien, Australien 2019" sowie das Angebot "Studiosus smart& small 2019" auf dem Markt. Die Auszeit mit Kultur kombinierterholsamen Urlaub mit spannenden Entdeckungen und Begegnungen.Durchgeführt werden die Reisen mit maximal 15 Teilnehmern. Dabeiübernachten die Studiosus-Gäste in kleineren, stimmungsvollen Hotelsund erleben mit ihrem Studiosus-Reiseleiter spannende Ausflüge undBegegnungen, die nur in kleiner Gruppe möglich sind.Informationen zu den Studiosus-Programmen, die auf 1.000 Routen inmehr als 100 Länder weltweit führen und damit das umfassendsteAngebot seiner Art sind, gibt es in rund 6.400 Reisebüros inDeutschland, Österreich und der Schweiz sowie im Internet unterwww.studiosus.com.Pressemappe und Bildmaterial "Studiosus 2019"Die komplette Pressemappe "Studiosus 2019" findet sich unterhttps://www.studiosus.com/Presse/Publikationen zum Download.Bildmaterial in druckfähiger Auflösung finden Sie unterwww.studiosus.com/presse/pressemitteilungen zum Download. Bei derredaktionellen Berichterstattung können Sie es gerne unter Angabe desFotocredits kostenfrei veröffentlichen.Über die Unternehmensgruppe StudiosusStudiosus ist der führende Studienreise-Anbieter in Europa. Diehohe Qualität der Programme, erstklassige Reiseleiter und ständigeInnovationen sichern Studiosus die Marktführerschaft. NebenStudienreisen hat Studiosus auch attraktive studienreisenahe Angeboteim Programm, wie beispielsweise smart & small (Reisen in kleinenGruppen) und me & more (Reisen für Singles). Im Jahr 2018 reisten105.000 Gäste in mehr als 100 Länder weltweit mit derUnternehmensgruppe Studiosus, zu der auch die im günstigerenRundreisesegment positionierte Veranstaltermarke Marco Polo gehört.Der Umsatz erreichte im gleichen Zeitraum ein neues Rekordniveau von281.250.000 Euro. Insgesamt hat die Unternehmensgruppe Studiosus über1.000 Routen im Programm. Am Firmensitz in München sind derzeit 350Mitarbeiter beschäftigt, davon 25 Auszubildende. Zudem arbeitetStudiosus mit 570 Reiseleitern weltweit zusammen. Gegründet wurde dasFamilienunternehmen am 12. April 1954. 