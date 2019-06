Das Streben nach digitaler Souveränität / Verantwortung und Abhängigkeiten im Fokus des 8. Deutschen Social TV Summit

München (ots) - Die Meinungsmacht von Social Media in Deutschlandnimmt zu, wie zuletzt das Rezo-Video gezeigt hat. Doch diverseSkandale haben zugleich die neuen Plattformen entzaubert. Der 8.Social TV Summit der BLM mit rund 130 Teilnehmern stand daher unterdem Motto "Social Media in der Verantwortung". Zentral war dabei derWunsch nach mehr digitaler Souveränität für die Nutzer."Die klassischen Massenmedien sind nicht mehr unangefochten dieerste Quelle für Informationsvermittlung und Meinungsbildung",beschrieb Siegfried Schneider, Präsident der BayerischenLandeszentrale für neue Medien (BLM), den gewachsenen politischenEinfluss von Social Media-Plattformen, den auch der aktuelleMedienvielfaltsmonitor der Landesmedienanstalten dokumentiere. Inseinem Grußwort forderte er daher, dass für journalistischgestalteten Videocontent im Netz die gleichen Regeln derSorgfaltspflicht wie für Rundfunkangebote gelten sollten.Auch der Videoexperte Bertram Gugel sieht die traditionellenTV-Anbieter in einer führenden Rolle bei der Entwicklung von SocialMedia. Allein professionelle Produzenten seien in der Lage,langfristig und täglich den hohen Bedarf an Inhalten zu decken. Dabeisei das Netz ein Raum für Experimente, in dem mit weniger Aufwand undgeringeren Kosten neue Erzählarten erprobt werden könnten. Generell,so Gugel, müsse Social als Baustein in der Kommunikationsstrategiebehandelt werden, denn die Plattformen seien ein temporäres Phänomen."Die Unternehmen müssen ein eigenes Ökosystem entwickeln und sichdarin transparent austauschen."Prof. Dr. Christian Schicha, Professor für Medienethik am Institutfür Theater- und Medienwissenschaft der Friedrich-AlexanderUniversität Erlangen-Nürnberg, wog in seinem Vortrag Risiken undChancen von Social ab: "Feedback ist möglich", sagte Schicha. "Wirkönnen also ein zielgruppenorientiertes Beziehungsmanagementstarten." Falschinformationen, Hassrede und Datenskandale gehörtenhingegen zu den Schattenseiten von Facebook und Co. Allegesellschaftlichen Kräfte sollten daher nach digitaler Souveränitätfür die Nutzer streben, so der Ethikexperte.Vor allem öffentlich-rechtliche Medien könnten hierbei Vorreitersein, schilderte Matt Locke, Director of Storythings in Brighton.Allerdings sei beispielsweise die BBC bereits vor Jahren an derVision gescheitert, eigene Ökosysteme auf den neuen Plattformen zubilden. Heute wie damals müsste schließlich eine Vielzahl anHerausforderungen - von der Datensicherheit bis zur Monetarisierung -gemeistert werden. "Jetzt gibt es eine neue Chance fürMedienunternehmen, vorne mitzuspielen", so der Experte.Denn auch die werbenden Unternehmen setzen mittlerweile verstärktauf Social Media, wie beim beim 8. Social TV Summit der BLM klarwurde. Erika Friederici, Director Business Analytics bei derDüsseldorfer mSCIENCE, analysierte die Werbewirkung der verschiedenenMedien anhand von echten Daten einer Kampagne für Joghurt. Ihr Fazit:Facebook hat durchaus einen direkten Einfluss auf den Absatz - auchin der realen Welt.Yasmin Akay, Chief Digital Officer für die DigitalenVerlängerungen aller Produktionen bei Redseven Entertainment, brachdenn auch eine Lanze für die neuen Kanäle: "Das Gute an den SocialPlattformen ist doch, dass wir direktes Nutzerfeedback zu unserenInhalten bekommen können." Um Reichweiten aufzubauen, empfahl HanneBohmhammel eine Fokussierung auf die Distributer Audience. Dennmaßgeschneiderte Inhalte für diese Zielgruppe werden nach denBeobachtungen der Redaktionsleiterin bei Deutschland3000 häufigergeteilt.Der Dialog mit den Nutzern kann allerdings auch zur Belastung fürdie Redaktionen werden. SPIEGEL ONLINE etwa erhält bei Facebookwöchentlich rund 100.000 Kommentare. Geschlossene Gruppen auf derPlattform sind für Ayla Mayer, Ressortleiterin Social Media bei demHamburger Magazin, dennoch keine Lösung. "Der Aufwand ist aktuellpersonell noch zu hoch." Im Umgang mit der wachsenden Anzahl vonHasskommentaren sieht sie vor allem das Ahnden justiziabler Inhalteals wichtig an. Außerdem mahnte sie mit Blick auf Empörungswellen an:"Die Medien sind ganz stark in der Verantwortung, auch mal dieGeschwindigkeit rauszunehmen und noch eine dritte Quellehinzuzuziehen."Pressekontakt:Stefanie RegerPressesprecherinTel.: (089) 638 08-315stefanie.reger@blm.deOriginal-Content von: BLM Bayerische Landeszentrale für neue Medien, übermittelt durch news aktuell