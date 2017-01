Streamingdienst DAZN sichert sich Rechte an Davis Cup und Fed Cup

HANNOVER (dpa-AFX) - Der Internet-Streamingdienst DAZN hat sich die Rechte an den deutschen Davis-Cup- und Fed-Cup-Spielen bis 2019 gesichert.



Bereits die Erstrunden-Paarung der Männer zwischen Deutschland und Belgien von Freitag bis Sonntag in Frankfurt am Main ist bei DAZN zu sehen. Zudem überträgt der Hessische Rundfunk am Samstag das Doppel (13.00 Uhr) live im Fernsehen. Das teilte der Deutsche Tennis Bund (DTB) am Montag mit. Eine Woche später steht für das deutsche Frauenteam im Fed Cup die Erstrunden-Begegnung mit den USA auf Hawaii an./lap/DP/fbr