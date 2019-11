Streaming-Tipp: International Music Award (IMA) mit Sting (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Finanztrends Video zu Deutsche Telekom



mehr >

Berlin (ots) - Der neue Popkulturpreis IMA feiert Premiere in Berlin. Mitauftretenden Künstlern und Gästen wie Sting, Iggy Azalea, Udo Lindenberg,Rammstein, Peaches, Joy Denalane und Max Herre soll es ein außergewöhnlicherAbend werden. Erstmals in Deutschland wird der "Glambot" die Stars auf dem"Walkway" in Szene setzen. Die Musikshow wird am 22. November ab 20 Uhr live undexklusiv bei MagentaTV und im kostenlosen Livestream auf magentatv.de zu sehensein.Der International Music Award präsentiert vom Rolling Stone (IMA) soll derPopkulturpreis für die digitale Generation werden. Die Live-Show bricht mitalten Traditionen: Musikalische Emotionen statt langer Reden, Live-Atmosphärestatt Musik aus der Konserve, Live-Streaming statt klassischem Fernsehen. Statteines roten Teppichs inszeniert Detlev Buck einen "Walkway", der optischbegeistern soll und mit einer Innovation aufwartet. Telekom und IMA bringenerstmals den "Glambot" nach Deutschland. Die robotergesteuerte Highspeedkameraproduziert außergewöhnliche Videos und wird die Stars mit aufregendenKamerafahrten in Szene setzen. Der "Glambot" war das technische Highlight beiden diesjährigen Oscars und Grammys.Zu den Höhepunkten des ersten International Music Awards zählen die Auftrittevon Sting und Udo Lindenberg. Zudem werden Max Herre und Joy Denalane, diekanadische Sängerin Peaches, Anna Calvi, Holly Herndon, die K-Pop-Gruppe TheRose und weitere Top-Stars auf der Bühne stehen. Sting wird in der Kategorie"Hero" für seine Lebensleistung ausgezeichnet. Als bester Live-Act erhält dieBand Rammstein den Publikumspreis in der Kategorie "Performance". Für dieweiteren Kategorien "Sound", "Beginner", "Future", "Commitment", "Visuals" und"Style" sind unter anderem Billie Eilish, James Blake und Sade nominiert.Emmy-Gewinner Billy Porter und Topmodel Toni Garrn führen gemeinsam durch diePreisverleihung in der Verti Music Hall in Berlin.Die Telekom zeigt die Show am 22. November ab 20 Uhr live und exklusiv beiMagentaTV auf Kanal 131. Zudem können Musikfans in Deutschland, Österreich undder Schweiz die Show im kostenlosen Livestream auf magentatv.de erleben.Weitere Informationen unter:www.internationalmusicaward.comwww.magentatv.deÜber den IMADer INTERNATIONAL MUSIC AWARD präsentiert vom ROLLING STONE (IMA) ist der erstedeutsche Musikpreis, dessen wichtigste Kriterien Leidenschaft, Haltung undInnovation sind, ein Popkulturpreis für die digitale Generation. Von Leuten, dieMusik lieben - für Leute, die Musik lieben. Ins Leben gerufen vom Axel SpringerMediahouse Berlin, inhaltlich begleitet von ROLLING STONE.Über MagentaTV - das Fernsehangebot der TelekomMagentaTV bündelt klassisches Fernsehen, Media- und Videotheken sowieStreamingdienste und exklusive Inhalte auf einer Plattform. Mit rund 300TV-Sendern und mehr als 100 HD-Kanälen bietet MagentaTV nicht nur eineumfangreiche Programmauswahl, sondern auch das größte HD-Angebot in Deutschland.Ausgewählte UHD-Inhalte schaffen dabei ein brillantes Fernseherlebnis. Zudembieten Funktionen wie Timeshift, Restart und 7-Tage-Replay einen einmaligenKomfort. Weitere Informationen unter www.magentatv.de.Über ROLLING STONEROLLING STONE ist eines der maßgeblichen Musikmagazine in Deutschland. 1967 inden USA gegründet, erscheint die deutsche Ausgabe seit 25 Jahren. In Print unddigital befasst sich die Redaktion mit allen relevanten Themen der Popkultur -auch aus den Bereichen Film/TV, Literatur, Kunst und Gesellschaft.Pressekontakt:Deutsche Telekom AGCorporate CommunicationsTel.: 0228 181 - 49494E-Mail: medien@telekom.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/9077/4445103OTS: Deutsche Telekom AGISIN: DE0005557508Original-Content von: Deutsche Telekom AG, übermittelt durch news aktuell