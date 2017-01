Strauss Coffee übernimmt Hersteller von gefriergetrocknetem Instant-Kaffee in Deutschland

Weitere Suchergebnisse zu "Kaffee NYBOT Rolling":

Amsterdam (ots/PRNewswire) -Strauss Coffee gibt seine Entscheidung bekannt, die Option zumErwerb der Norddeutsche Kaffeewerke GmbH (NDK`W) auszuüben, einemHersteller von gefriergetrocknetem Instant-Kaffee mit der weltweitmodernsten Technologie. Strauss Coffee wird das vom Unternehmen seit2012 geleaste deutsche Werk für gefriergetrockneten Instant-Kaffeeübernehmen.(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/455557/Strauss_Coffee.jpgDie Optionsausübung wird sich erwartungsgemäß nicht auf diebestehenden Produktionsabläufe auswirken.Der Ausübungspreis der Option beträgt gemäß Leasingvertrag mit denEigentümern des deutschen Unternehmens 32,1 Mio. EUR mit Verzicht aufden ausstehenden Darlehenssaldo in Höhe von 17,9 Mio. EUR.Die Transaktion wird von Strauss Coffee aus eigenen Mittelnfinanziert.Tomer Harpaz, Strauss Coffee CEO: "Die Akquisition ist einweiterer Schritt zur Umsetzung der Strauss Coffee-Strategie, dieaufkommende globale Kaffeekultur zu fördern und den Verbrauchernfortschrittliche Kaffeeprodukte und Kaffee-Erlebnisse zugänglich zumachen. Die Produktionsstätte, die wir erwerben, ist das Nonplusultrain der Hightech-Kaffee-Welt und umfasst modernsteMikro-Vermahlungs-Technologie, die es uns ermöglicht,Instant-Kaffeeprodukte der Super-Premiumklasse herzustellen. Mit derAkquisition positioniert Strauss sich in der sehr kleinen, exklusivenGruppe von Herstellern, die Produktionsstätten und Technologiendieser Art besitzen."Das neueste in Israel eingeführte Produkt, IntenseInstant-Kaffee, wurde in der NDKW-Anlage mit dieser Technologiehergestellt".Wie bereits erwähnt, schloss Strauss Coffee im Jahr 2012 eineVereinbarung mit der Norddeutsche Kaffeewerke GmbH mit Standort inder Nähe von Hamburg zur Herstellung von gefriergetrocknetemInstantkaffee durch Strauss Coffees Technologen undProduktionsmitarbeiter ab. Die Herstellung erfordert dieSpezialisierung in fortschrittlichen Fertigungsprozessen und einebeträchtliche finanzielle Investition. Die deutsche Anlage befindetsich nach der Akquisition ausschließlich im Eigentum von StraussCoffee.Informationen zu Strauss CoffeeStrauss Coffee ist ein globales Kaffeeunternehmen und eines derfünf führenden Unternehmen (Euromonitor, Einzelhandelsumsatz,Volumenanteil an Gesamtkaffeemenge) seiner Art in der Welt mit einemjährlichen Umsatz von über einer Milliarde Dollar. Das Unternehmenhat in lokale Kaffeemarken investiert, die führend in verschiedenenMärkten sind, einschließlich Brasilien, Polen, Rumänien, Serbien,Russland, Ukraine und Israel, und diese Marken entwickelt. DasUnternehmen betreibt 14 Produktionsstandorte weltweit und beschäftigtrund 7.500 Mitarbeiter. Strauss Coffee engagiert sich für eineFörderung der Kaffeekultur und teilt seine Leidenschaft für Kaffeemit den Verbrauchern weltweit.Pressekontakt:Osnat Golan,VP Communications,Digital and Sustainability+972-52-8288111Gil messingDirector of external communicationsStrauss group+972-54-2525272Gil.messing@strauss-group.comOriginal-Content von: Strauss Coffee, übermittelt durch news aktuell