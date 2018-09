Straumann übernimmt Kontrollmehrheit bei T-Plus in Taiwan

Weitere Suchergebnisse zu "Straumann":

Zürich (awp) - Der Dentalimplantathersteller Straumann übernimmt die Kontrollmehrheit an der taiwanesischen T-Plus. Die Beteiligung am Hersteller von preislich günstigen Implantatsystemen wird auf 60 Prozent von bisher 49 Prozent ausgebaut. Dazu sei mit bestehenden Aktionären eine Vereinbarungen zum Kauf weiterer Anteile unterzeichnet worden, teilte Straumann am Mittwoch mit. Zum finanziellen Umfang der Transaktion wurden keine Angaben gemacht.

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten