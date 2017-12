Straumann setzt die Rekordjagd weiter fort!

Weitere Suchergebnisse zu "Straumann":

Straumann konnte an die Rekordergebnisse vom letzten Jahr anschließen. So stieg der Umsatz im 1. Halbjahr um 17,8% auf 543 Mio SFr, der Gewinn stieg allerdings nur um 4,4% auf 141 Mio SFr. Grund hierfür ist eine Steuergutschrift im Vorjahr in Höhe von 22 Mio SFr. Alle Sparten und Regionen konnten im zweistelligen Prozentbereich zulegen. Das stärkste Wachstum kam aus China und Lateinamerika, aber auch der gesättigte EMEA-Markt konnte trotz seiner Größe deutlich zulegen. Mit der Übernahme von DentalWings investiert Straumann in den digitalen Dentalmarkt.

Für das laufende Geschäftsjahr erwartet Straumann ein Wachstum im unteren zweistelligen Bereich

Durch den Zukauf kann die Scanqualität des Mundbereiches deutlich verbessert und genaues Planen und Designen von Zahnkorrekturen ermöglicht werden. Darüber hinaus wurde ClearCorrect übernommen, ein Hersteller transparenter Zahnspangen, sowie Anteile an Geniova, ein Pionier in Sachen Hybridzahnspangen, erworben. Hybridzahnspangen sind transparente Zahnkorrekturen, die durch Nickel-Titandrähte verbunden sind und dem Patienten den Zugang zur neuen Technologie und Ästhetik zu einem erschwinglichen Preis ermöglichen.

Um die neuen Geschäftsbereiche optimal verwalten zu können, wurde eine eigene Digital Business Unit gegründet. Für das laufende Geschäftsjahr erwartet Straumann ein Wachstum im unteren zweistelligen Bereich. Synergieeffekte zwischen Premiumund Niedrigpreissegment will man durch Verschmelzung einiger Unternehmensbereiche nutzen.

