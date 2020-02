Straumann: Augen auf!

Weitere Suchergebnisse zu "Straumann":

Per 08.02.2020, 01:00 Uhr wird für die Aktie Straumann am Heimatmarkt SIX Swiss Ex der Kurs von 978.27 CHF angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Gesundheitsausrüstung".

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Straumann entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 0,56 Prozent liegt Straumann 1,95 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 2,51. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich eher ein unrentables Investment und erhält von der Redaktion eine "Sell"-Bewertung.

2. Fundamental: Straumann ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 51,72 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 37 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 82,19 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.

3. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Straumann beläuft sich mittlerweile auf 866,61 CHF. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 974 CHF erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +12,39 Prozent und führt zur Bewertung "Buy". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 964 CHF. Somit ist die Aktie mit +1,04 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Hold". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Buy".