Straumann Aktie: Sehr starkes erstes Quartal!

Übersicht Quartalsumsatz von 589 Mio. CHF, 27,2% organisches Umsatzwachstum gegenüber dem Vorjahr. Starkes organisches zweistelliges Wachstum in allen Regionen; LATAM wächst am schnellsten. Einführung von zwei innovativen Implantaten der Herausforderermarke, Neodent Zi und Anthogyr X3. Erwerb einer strategischen Minderheitsbeteiligung an CareStack, einer cloudbasierten Praxismanagement-Software. Ausblick für 2022 bestätigt: Organisches Umsatzwachstum im niedrigen zweistelligen Prozentbereich und eine Rentabilität von rund 26%…