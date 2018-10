Straumann Aktie: Aussicht auf das Gesamtjahr angehoben

Weitere Suchergebnisse zu "Straumann":

Straumann wächst überdurchschnittlich. Im 1. Halbjahr stieg der Umsatz um 25,4% auf 681,5 Mio SFr. Straumann verzeichnete zweistellige Wachstumsraten in allen Absatzregionen. Die im vergangenen Jahr übernommenen ClearCorrect, Dental Wings und Batigroup steuerten bereits 5 Prozentpunkte zum Umsatzwachstum bei. Besonders dynamisch entwickelte sich das Geschäft in Asien, mit einem Umsatzwachstum von 34,3% auf 124,9 Mio SFr. Auch in der Kernregion Europa ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.