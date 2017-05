Straumann AG: Die Aktie mit Biss!

Weitere Suchergebnisse zu "Straumann":

Gute Zähne sind wie eine Visitenkarte. Darüber hinaus bedeutet es ein gehöriges Maß an Lebensqualität, wenn man bis ins hohe Alter kraftvoll zubeißen kann und sich im Alltag nicht einschränken muss. Doch nicht jeder ist mit gesunden Zähnen gesegnet. Auch kann es beim Sport immer wieder zu Unfällen kommen. Doch heutzutage müssen die dritten Zähne nicht mehr länger herausnehmbar sein.

Zahnimplantate bieten eine Alternative zu den eigenen Zähnen. Immer mehr Menschen gönnen sich diese trotz der vergleichsweise hohen Kosten. Die 1954 gegründete Straumann AG gehört zu den international führenden Anbietern von Dentalimplantaten. Mit der Entwicklung bedeutender Technologien hat das Unternehmen wichtige Beiträge für den Fortschritt in der Dentalimplantologie geleistet.

Das Straumann Dental Implant System zählt dank Präzision und ausgezeichneter klinischer Resultate zu den meistdokumentierten Implantatsystemen der Welt. Straumann-Produkte werden in über 70 Ländern verkauft.

Niedrigpreissegment bietet Chancen

Straumann hat das Jahr 2016 mit Rekordergebnissen abgeschlossen. In allen Regionen ist der Konzern profitabel gewachsen, am stärksten in Asien. Die operative Marge verbesserte sich von 21,6 auf 24,8%. Unter dem Strich hat Straumann allerdings von einer Steuergutschrift in Höhe von 43 Mio SFr profitiert. Aber auch ohne diesen Sondereffekt erreichte der Nettogewinn mit 187 Mio SFr einen neuen Höchstwert.

Für das laufende Jahr hat Straumann einen Umsatzanstieg im hohen einstelligen Prozentbereich sowie eine Verbesserung der operativen Marge in Aussicht gestellt. Das Premium- Segment hat zwar weiterhin Priorität, mittelfristiges Ziel ist aber daneben der Aufstieg zur weltweiten Nummer 1 im schnell wachsenden, aber margenschwächeren Niedrigpreis-Segment. Mit mehreren Übernahmen hat Straumann in den vergangenen Jahren bereits große Fortschritte erzielt.

Zudem wurden Partnerschaften geschlossen, die den Zugang zum chinesischen und türkischen Markt öffnen. Inzwischen erwirtschaftet Straumann bereits 10% des Gesamtumsatzes im Niedrigpreis-Segment. Auch das Margenproblem hat der Konzern durch effizientere Produktion und Optimierungen im Vertrieb in den Griff bekommen. Immerhin ist die operative Marge seit 2012 um 10 Prozentpunkte auf 24,8% gestiegen.

Bei dieser Aktie ist Musik drin

Gleichzeitig investiert Straumann in Innovationen. Gemeinsam mit der deutschen Maxon Motor werden Vollkeramikimplantate entwickelt, die im Spritzgussverfahren hergestellt werden. Mit dieser Methode werden Produktionskosten deutlich gesenkt und Implantate für Patienten erschwinglicher. Das Timing erhöhen wir trotz hoher Bewertung! Die Vorteile, wie die gesteigerte Rentabilität, überwiegen einfach. Diese Aktie kann Ihnen überdurchschnittlich viel Freude bereiten!

Ein Beitrag von Jens Gravenkötter.