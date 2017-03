Straubinger Tagblatt: Zu trump Ein schlechter Deal

Straubing (ots) - Nach der miesen Bilanz der ersten Amtswochensteht er unter dem Druck, Wahlversprechen einzulösen, die er seinenAnhängern gemacht hat. Doch das Regierungssystem der USA kommt ihmderzeit gehörig in die Quere. Davon ist er zwar sichtlich genervt,aber er wird nicht umhinkommen, all jenen, die auf die Erfüllungseiner Verspreche hoffen, reinen Wein einzuschenken. Auch dermächtigste Mann der Welt kann nicht einfach so agieren, wie er sichdas vorstellt. Die Mühlen des Apparates beginnen zu mahlen.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessortleiter Politik/WirtschaftDr. Gerald SchneiderTelefon: 09421-940 4449schneider.g@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell