Straubinger Tagblatt: Zur höheren Auslandszulage für Soldaten mehr Geld reicht nicht

Es muss gewährleistet sein, dass die Frauen undMänner der Bundeswehr optimal ausgebildet sind und mit der bestenAusrüstung in den Auslandseinsatz entsandt werden. Da hat sich nachvielen Defiziten in der Vergangenheit einiges verbessert. Problemebleiben: Irritierend waren zum Beispiel die Klagen desWehrbeauftragten vor wenigen Wochen über eine mangelhafteWasserversorgung der Deutschen in Mali sowie Probleme bei derAbstimmung mit militärischen und zivilen Hilfsprogrammen. Außerdemgibt es bei der Behandlung von Soldaten, die mit psychischen Leidenaus dem Einsatz kommen, noch immer Defizite. Diese gilt es zubeheben. Das ist auch der Bundestag seiner Parlamentsarmee schuldig.