Straubinger Tagblatt: Zur Wahl im Saarland Die Trümpfe in Merkels Ärmel

Die Verlierer des Duells sind, wie nicht anderszu erwarten, die Kleinen. Grüne, FDP und AfD kommen unter die Räder,wenn sich alle Augen auf die beiden Elefanten richten. Um erfolgreichzu sein, müssen sie wenigstens ihre Stammwähler mobilisieren. Die AfDtut sich dabei am leichtesten, sie gefällt sich in der Rolle desprovozierenden Außenseiters, der das System aufmischen will, ohneVerantwortung übernehmen zu wollen. Für die FDP wie die Grünen abergeht es am 24. September fast schon ums Ganze. Denn auch das ist eineErkenntnis der Wahl an der Saar: So unbeliebt, wie Union und SPDimmer glauben, ist die große Koalition gar nicht. Die Deutschen,denen die Sicherheit über alles geht, schätzen es, wenn sich diebeiden Großen als Koalition der Mitte austarieren und für stabileVerhältnisse sorgen.