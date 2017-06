Straubinger Tagblatt: Zur Wahl in Großbritannien Mehrheit verschenkt

Straubing (ots) - Es war ein Lehrbuchbeispiel dafür, wie man einesichere Mehrheit vergeigt. Der Ausgang der vorgezogenenParlamentswahl in Großbritannien ist eine schallende Ohrfeige fürPremierministerin Theresa May und ihre Konservativen. Auch wenn siewieder die Mehrheit im Unterhaus stellen werden - die bisherigeabsolute Mehrheit ist weg. Auch wenn sich nun die nordirischenUnionisten als Partner anbieten, geht May geschwächt aus der von ihrerzwungenen Wahl hervor. Wie sie nun kraftvoll mit der EU über denBrexit verhandeln und für die Insel möglichst viel an Zugeständnissenherausschlagen will, ist offen. Oberwasser hat nunEU-Verhandlungsführer Michel Barnier.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessortleiter Politik/WirtschaftDr. Gerald SchneiderTelefon: 09421-940 4449schneider.g@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell