Straubinger Tagblatt: Zur Videoüberwachung Oberbedenkenträger

Es mutet dann schon merkwürdig an, wenn derBerliner Senat nach dem Attentat Bürger um Fotos und Videos vomTatgeschehen bittet, im gleichen Atemzug eine Ausweitung derVideoüberwachung aber ablehnt. Dabei hat sich in einem anderen Falldie Sinnhaftigkeit solcher Überwachungsmaßnahmen gezeigt. So wollte -ebenfalls in Berlin - eine Gruppe Jugendlicher einen Obdachlosenanzünden. Die Tat misslang dank aufmerksamer Passanten. Doch dasGeschehen und die Täter waren auf Videos gestochen scharf zuerkennen. Die öffentliche Fahndung lief und die Täter stellten sichder Polizei. Das zeigt beispielhaft, warum Videoüberwachung sinnvollist.