Straubinger Tagblatt: Zur Sicherheitskonferenz Riesengroße Unsicherheit

Die meisten der in München anwesendenSpitzenpolitiker kennen die Mitglieder der Trump-Regierung bisherauch nur aus der Zeitung. Die Zeit der gemütlichen transatlantischenSchulterschlüsse mit den Worten "My good old friend Blablabla" isterstmal vorbei. Das muss nicht unbedingt schlecht sein, aber dass esgut ist, kann man auch nicht so recht glauben.