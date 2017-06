Straubinger Tagblatt: Zur SPD Die SPD ist lernfähig

Straubing (ots) - Ob all das aber reicht, die Union in die Enge zutreiben? Das Manöver des SPD-Chefs ist doch recht durchschaubar. Erwill an die Wähler ein klares Signal senden, weil er erkannt hat,dass das Thema innere Sicherheit die Wähler mehr umtreibt, als dasdie Sozialdemokraten bisher wahr haben wollten. Leicht wird es nicht,diesen Schwenk glaubhaft zu verkaufen und der Union ausgerechnet beiihrem Leib- und Magenthema die Butter vom Brot zu nehmen.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessortleiter Politik/WirtschaftDr. Gerald SchneiderTelefon: 09421-940 4449schneider.g@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell