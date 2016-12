Straubinger Tagblatt: Zur Politik der Kanzlerin Politik muss sich hinterfragen

Straubing (ots) - Angela Merkel ist lange genug in der Politik, umzu wissen, dass solche Krisen eine gefährliche Eigendynamikentwickeln können - zumal im Mai mit Nordrhein-Westfalen dasbevölkerungsreichste Bundesland wählt und im Herbst die ganzeRepublik. Neben dem Freiheitsversprechen ist der Schutz eben jenerFreiheit eines der konstitutiven Elemente des demokratischen Staates.In dem Moment jedoch, in dem das Vertrauen seiner Bürger in dieinnere Sicherheit erodiert, in den Schutz von Grenzen, in die Arbeitder Polizei und der Geheimdienste oder in die Politik ganz allgemein,bekommt auch die populärste Kanzlerin ein Problem. Ja, vor Attentatenwie vor der Gedächtniskirche ist kein Land wirklich gefeit. In Berlinjedoch ist die bislang eher abstrakte Terrorgefahr auf einebeängstigend vorhersehbare Weise konkret geworden. Diese Hypothek,ein brisanter Mix aus einem Nicht-Wahrhaben-Wollen und einemSich-Nicht-Zuständig-Fühlen, nimmt die deutsche Politik ins Wahljahr2017. Ausgang ungewiss.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessortleiter Politik/WirtschaftDr. Gerald SchneiderTelefon: 09421-940 4449schneider.g@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell