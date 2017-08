Straubinger Tagblatt: Zur Integrationsstudie - Demokratiefeindliche Parolen

Straubing (ots) - Leider gibt es noch viel zu viele Muslime, diegenau das Gegenteil machen und islamistischen oder anderendemokratiefeindlichen Parolen folgen. Sie sind das eigentlicheProblem beim Thema Integration. Dazu schweigt die Bertelsmann-Studie- leider. Dies mindert ihren Wert in der politischen Debattedeutlich. Denn so günstig Deutschland im internationalen Vergleichauch dastehen mag: Gerade vor Bundestagswahlen geht es Bürgern undParteien nicht um Statistik, sondern um erlebte oder gefühlteRealität. Und in der zählt wenig, wenn es anderswo noch schwierigerals zuhause ist.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessortleiter Politik/WirtschaftDr. Gerald SchneiderTelefon: 09421-940 4449schneider.g@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell