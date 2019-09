Straubinger Tagblatt: Zur IAA - Autofahrt ins Ungewisse

Straubing (ots) - Nun wissen Insider ganz genau, dass in denForschungszentren der deutschen Autobauer mit Hochdruck an all diesentechnischen Herausforderungen gearbeitet wird. Und es wäre schonhöchst verwunderlich, wenn das große Heer von Ingenieuren in derBranche nicht in der Lage wäre, die notwendigen Vorarbeiten fürentsprechende Markterfolge zu leisten. Die Modell-Ankündigungenjedenfalls deuten darauf hin, dass in einigen Jahren, wenn von denRahmenbedingungen her die Voraussetzungen für eine weit höhereAkzeptanz bei den Kunden für die Elektromobilität geschaffen ist, diedeutschen Hersteller mit entsprechenden Autos auf dem Markt seinwerden. Keine Frage: Die Autoindustrie steht vor einem epochalenUmbruch, sie muss eine Vielzahl von Herausforderungen zugleichangehen. Fatal ist dabei, dass niemand heute wirklich weiß, in welcheRichtung etwa die Antriebstechnik geht. Sind die Stromer das letzteWort oder handelt es sich nur um eine Zwischentechnologie, weil derBrennstoffzelle oder den synthetischen Brennstoffen die Zukunftgehört? Insofern sind die nachdenklichen Mienen in Frankfurt in denkommenden Tagen durchaus zu verstehen. Grund für jenen mitunter sohartnäckig formulierten Pessimismus aber gibt es nicht.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessortleiter Politik/WirtschaftDr. Gerald SchneiderTelefon: 09421-940 4449schneider.g@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell