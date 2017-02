Straubinger Tagblatt: Zur Fußfessel Chancen und Risiken

Straubing (ots) - Was die Fußfessel dagegen kann: Einen Beitragdazu leisten, Gefährder besser und effektiver zu kontrollieren. EinenExtremisten, dem ein Anschlag zugetraut wird, rund um die Uhr zubeschatten, bindet extrem viel Personal. Trotzdem gelingt es denVerdächtigen regelmäßig abzutauchen. Im Falle von Anis Amri etwahätte eine Überwachung per Fußfessel lediglich ermöglicht, dieEinhaltung von behördlichen Meldeauflagen zu überwachen oder dieumfangreiche Reisetätigkeit in der Vorbereitungsphase Anschlags aufden Berliner Weihnachtsmarkt zu verhindern. Doch hätte der zumÄußersten entschlossene Islamist damit auch von einem Attentatabgehalten werden können? Wohl kaum. Amri, der schon vielfachstraffällig geworden war, hätte nicht mehr mit einer Funkfesselüberwacht - sondern wohl schlichtweg ins Gefängnis gehört.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessortleiter Politik/WirtschaftDr. Gerald SchneiderTelefon: 09421-940 4449schneider.g@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell