Straubinger Tagblatt: Zur Endlagersuche Niemand will zum Atomklo werden

So wird der derzeitige Atomfrieden nicht langeanhalten. Je näher die Entscheidung rückt, desto ausgeprägter wirddas berühmte Sankt-Florians-Prinzip wieder zur Geltung kommen. Jederwinkt ab und weist auf den anderen, einen gesellschaftlichen Konsenswird es hier wohl nie geben. Doch der Atommüll ist da und löst sichnicht in Luft auf. Eine Region wird es treffen. DieseHinterlassenschaft wird das Land so schnell nicht los.