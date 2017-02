Straubinger Tagblatt: Zur EU Keine Zweifler

Straubing (ots) - Die EU braucht eine Reform, das ist absehbar. Aneinem Europa der zwei Geschwindigkeiten wird auf Dauer kein Weg mehrvorbeiführen: Wer eine schnellere und tiefere Einigung will, kanndies mit Gleichgesinnten tun. Wer der EU-Familie nur in Teilbereichenangehören will, muss dafür die Möglichkeit erhalten. Aber dasfunktioniert nur, wenn die Institutionen alle zusammenhalten und auchimmer wieder zusammenholen. Starke, charismatischeFührungspersönlichkeiten sind dafür unverzichtbar - aber derzeit kaumvorhanden.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessortleiter Politik/WirtschaftDr. Gerald SchneiderTelefon: 09421-940 4449schneider.g@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell