Straubinger Tagblatt: Zum SPD-Rentenkonzept Zu Lasten der Jungen

Da klingt die "doppelte Haltelinie", die Nahlesverspricht, erst einmal gut: Das Rentenniveau soll nicht unter 48Prozent eines Durchschnittslohns sinken, der Rentenbeitrag nichthöher als 22 Prozent steigen. Außerdem soll es eine Solidarrente überder Grundsicherung für Geringverdiener nach 35 Beitragsjahren geben.Das erinnert an eine sozialpolitische Wundertüte. Und in der Tat sindZweifel daran angebracht, dass das Konzept wirklich so solidedurchgerechnet ist, wie die Arbeitsministerin behauptet. Jedenfallslässt sich erahnen, was das bedeutet: Die Jungen zahlen wieder einmaldrauf.