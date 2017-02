Straubinger Tagblatt: Zum Haushaltsüberschuss Maßvoll investieren

Straubing (ots) - Trotzdem war das vergangene Jahr in finanziellerHinsicht ein fast perfektes Jahr. Das muss nicht automatisch für 2017gelten. Wenn nach maßvollen Investitionen noch Geld übrig ist, solltees in die Schuldentilgung gesteckt werden. Auch wenn die niedrigenZinsen im Moment nicht unbedingt zur Disziplin einladen - nichts istunsozialer als Schulden. Die riesigen, weit in die Zukunft reichendenLasten von Tilgung, Zins und Zinseszins zu reduzieren - davon habenkommende Generationen am meisten.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessortleiter Politik/WirtschaftDr. Gerald SchneiderTelefon: 09421-940 4449schneider.g@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell