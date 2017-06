Straubinger Tagblatt: Zum den Bund- Länder- Finanzbeziehungen Der Preis ist hoch

Straubing (ots) - So bleibt am Ende eines Tages, den manchehistorisch nennen, ein zwiespältiges Gefühl. Die gute Nachricht:Bund, Länder und Gemeinden haben bis 2030 Planungssicherheit. Dieschlechte Nachricht: Wirklich übersichtlicher und transparenter wirdes nicht. Und manche Länder scheinen gar froh zu sein, dieVerantwortung an den Bund abschieben zu können. SelbstbewussterFöderalismus sieht anders aus.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessortleiter Politik/WirtschaftDr. Gerald SchneiderTelefon: 09421-940 4449schneider.g@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell