Straubinger Tagblatt: Zinspolitik der Europäischen Zentralbank: Donald Trump und der Euro

Die erste US-Zinserhöhung hat den Euro schoneinmal um rund zehn Prozent gedrückt. Wenngleich ein gegenüber demDollar abgewerteter Euro die Ausfuhren der Euro-Länder begünstigt:Einen massiven Verlust der Währung kann keine Notenbank schon ausVertrauensgründen zulassen. Es sieht also so aus, als habe Europaüber kurz oder lang die Wahl zwischen Pest und Cholera: entweder denEuro in den Keller fallen zu lassen mit allen negativen Folgen oderaber durch Zinserhöhung eine Krise heraufzubeschwören. Einen drittenWeg gibt es leider nicht.