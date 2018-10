Straubinger Tagblatt: Wer wagt den Merkel-Sturz?

Straubing (ots) - Ein Sturz der Parteivorsitzenden, das wissenauch ihre Kritiker, wäre mit gewaltigen Risiken verbunden. Merkel hatihre Kanzlerschaft untrennbar an den Parteivorsitz geknüpft. Fälltsie, wäre die gesamte schwarz-rote Regierung gefährdet. Bei möglichenNeuwahlen könnte die Union noch schlechter abschneiden als vor einemJahr. So scheint das Szenario eines geordneten Machtwechsels in derCDU zumindest im Moment wahrscheinlicher, als eine offene Rebellion.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessortleiter Politik/WirtschaftDr. Gerald SchneiderTelefon: 09421-940 4449schneider.g@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell