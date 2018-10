Straubinger Tagblatt: Wer soll USA nach Trump versöhnen?

Straubing (ots) - Tatsächlich sind genau die Geister am Werk, dieTrump rief. Schon im Wahlkampf, als er, der so gerne angeblicheHetzjagden auf sich beklagt, eine solche gegen seine Kontrahentinveranstaltet hat, setzte er alles daran, das amerikanische Volk zuspalten. Nichts deutet darauf hin, dass der Spuk so bald ein Endehat. Im Gegenteil: Gut möglich, dass Trump sogar noch eine zweiteAmtszeit bekommt. Es fragt sich nur, wer das amerikanische Volkdanach wieder versöhnen soll.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessortleiter Politik/WirtschaftDr. Gerald SchneiderTelefon: 09421-940 4449schneider.g@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell