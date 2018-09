Straubinger Tagblatt: Wenig Druckmittel gegen Polen

Straubing (ots) - Doch was, wenn die Richter das so sehen, derRegierung in Polen das allerdings herzlich egal ist? Vor derVerhängung von Sanktionen müssen alle anderen Mitglieder einstimmigeine "schwerwiegende und anhaltende Verletzung" europäischer Wertefeststellen. Ungarn hat bereits Widerspruch angekündigt. Ohnehin istfraglich, ob Sanktionen nicht weite Teile der Bevölkerung dazubringen würden, sich hinter die EU-skeptische Regierung zu stellen.Es wird letztlich auf die polnische Zivilgesellschaft ankommen. Siemuss um ihre Rechte und um die Gewaltenteilung kämpfen. Doch sieblickt mit einer irritierenden Gleichgültigkeit auf den Konflikt.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessortleiter Politik/WirtschaftDr. Gerald SchneiderTelefon: 09421-940 4449schneider.g@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell