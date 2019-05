Straubinger Tagblatt: Was Wien lehrt

Straubing (ots) - Völlig offen ist indes die Frage, was dieangekündigten Neuwahlen im Herbst bringen werden. Ob dann die FPÖwirklich von den Wählern so abgestraft wird wie man nach den vielenSkandalen erwarten sollte, ist beileibe nicht sicher. Sollte siewieder nur in die Nähe jener 26 Prozent kommen, die sie 2017 erzielthat, dann wird es hoch problematisch. Dann könnte Kurz gezwungensein, jene ungeliebte Koalition mit der SPÖ wieder aufleben zulassen, die über Jahrzehnte in Österreich derart abgewirtschaftethatte, dass die Rechtsnationalen so zulegen konnten.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessortleiter Politik/WirtschaftDr. Gerald SchneiderTelefon: 09421-940 4449schneider.g@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell