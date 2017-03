Straubinger Tagblatt: Wahlkampfauftritte türkischer Politiker: Mit einer Stimme sprechen

Straubing (ots) - Europa muss in diesem Konflikt mit einer Stimmesprechen. Für Wahlkampfauftritte türkischer Minister sollten EU-weitdie gleichen Grundsätze gelten. Dies erhöht die Glaubwürdigkeit undverbessert so die Chancen, am Ende die bisherigen partnerschaftlichenKontakte zu Ankara wieder zu beleben. Im Übrigen dürfen nichteinzelne Bürgermeister oder Landräte mit Entscheidungen von solchaußenpolitischer Tragweite allein gelassen werden. Es ist eindeutigAufgabe der nationalen Regierungen, hier mit EU-weit abgestimmtenRichtlinien die öffentliche Führung und Verantwortung zu übernehmen.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessortleiter Politik/WirtschaftDr. Gerald SchneiderTelefon: 09421-940 4449schneider.g@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell