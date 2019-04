Straubinger Tagblatt: Wahl in Israel - Damoklesschwert über Netanjahu

Straubing (ots) - An der Situation im Nahen Osten wird sich alsoerst einmal nicht viel ändern, zumal auch in Friedensplan, den Trumpin nächster Zeit vorstellen will, kaum Chancen auf Realisierung habendürfte. Zugeständnissen an die Palästinenser wird Netanjahu kaumzustimmen, auch unter Verweis auf die Sicherheitslage. (...) Doch wielange Netanjahu nun im Amt bleiben wird, ist unklar. Über ihm hängtdas Damoklesschwert der Korruptionsermittlungen. Im Falle einerAnklage müsste er zurücktreten. Gut möglich also, dass die Israelisschon bald wieder zur Wahl gerufen werden.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessortleiter Politik/WirtschaftDr. Gerald SchneiderTelefon: 09421-940 4449schneider.g@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell