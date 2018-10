Straubinger Tagblatt: Volksparteien in der Krise

Straubing (ots) - Es soll ausdrücklich keine Krisensitzung sein.Vielmehr ein Routinetermin, auch wenn er außerhalb der Reihestattfindet. Am Sonntag treffen sich am späten Nachmittag erst dasPräsidium und dann der Bundesvorstand der CDU imKonrad-Adenauer-Haus, um eine Woche nach der Wahl in Bayern und eineWoche vor der Wahl in Hessen die Lage zu analysieren und dieSchwerpunkte für den Endspurt im Hessen-Wahlkampf festzulegen. Unddoch werden die Beratungen den Charakter eines Krisentreffens haben.Grund dazu hätte längst nicht allein die Union.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessortleiter Politik/WirtschaftDr. Gerald SchneiderTelefon: 09421-940 4449schneider.g@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell