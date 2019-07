Straubinger Tagblatt: Verteidigungsunion - Schulterschluss mit Paris

Straubing (ots) - Der französische Präsident will nicht längertatenlos auf die Langsamsten im Kreis der Verbündeten warten. Es wirddaher höchste Zeit, dass Berlin aktiver als bisher densicherheitspolitischen Schulterschluss mit Paris sucht. Dies giltzunächst für den militärischen Teil. So müssen die Bundeswehr und diefranzösische Armee so eng wie möglich miteinander verzahnt werden.Die bisherigen Ansätze hierzu sollten ausgeweitet und beschleunigtwerden. Dies spart Kosten, stärkt die gemeinsame Verteidigungskraftund könnte weitere Partner in Europa zu ähnlich intensivem Mitmachenermuntern.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessortleiter Politik/WirtschaftDr. Gerald SchneiderTelefon: 09421-940 4449schneider.g@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell