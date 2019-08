Straubinger Tagblatt: Verpackungsmüll - Weniger Stress und saubere Straßen

Straubing (ots) - Die Umweltministerin will die Flut anKunststoffverpackungen zurückdrängen und deshalb dieVerpackungsindustrie an den Kosten der Straßenreinigung beteiligen.Die Unternehmen werden die Mehrkosten an die Kunden weitergeben,sodass der Kaffee im Gehen teurer wird. Das kann dazu beitragen, dasswieder mehr Menschen ihren Kaffee im Büro oder im Café aus Tassentrinken. Ein Blick nach Italien könnte anregend sein. Es gäbe etwasweniger Stress und gleichzeitig würden die Straßen sauberer.Eigentlich ginge das auch schon heute - ganz ohne Sonderabgabe.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessortleiter Politik/WirtschaftDr. Gerald SchneiderTelefon: 09421-940 4449schneider.g@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell