Straubinger Tagblatt: Verfolgte Christen

Doch das "christliche Abendland" reagiert aufdiese erschreckende Entwicklung relativ gleichgültig: Jedenfalls gibtes keine Demonstrationen, keine Menschenketten und in den Predigtender Weihnachtsgottesdienste hat das Thema auch keine besondere Rollegespielt. Wir haben genug mit unseren eigenen Problemen zu tun, habenuns an unsere Meinungs- und Glaubensfreiheit gewöhnt. Wie an das Leidvon vielen Christen überall auf der Welt. Eine Schande für ein Land,das sich gern auf seine christliche Tradition beruft.