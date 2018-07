Straubinger Tagblatt: Verfassungsschutzbericht - Gefährliche Radikalisierung

Straubing (ots) - Rechtsextreme, Linksextreme, Salafisten - dasGift ihres Hasses wirkt und breitet sich unaufhaltsam in die Mitteder Gesellschaft aus. Das ist längst nicht nur ein Problem für dieSicherheitsbehörden, die den gesamten extremistischen Bereichüberwachen und dafür Sorge tragen müssen, dass keine Straftaten odergar Anschläge begangen werden, sondern für alle, die bereit sind,sich für den Staat und seine Institutionen zu engagieren, sei eshauptberuflich oder ehrenamtlich. Was ihnen im Netz an Hass und Hämeentgegentritt, übersteigt oft jede Vorstellungskraft. Da fängtExtremismus an - und schon da muss er mit aller Entschiedenheitbekämpft werden, damit die freiheitliche Gesellschaft nicht unter dieRäder kommt.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessortleiter Politik/WirtschaftDr. Gerald SchneiderTelefon: 09421-940 4449schneider.g@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell