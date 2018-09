Straubinger Tagblatt: Union will zurück zu ihren Wurzeln

Straubing (ots) - Hier Annegret Kramp-Karrenbauer, die neueGeneralsekretärin mit konservativerem Profil, da derWirtschaftsliberale Ralph Brinkhaus als Kauder-Herausforderer, inKiel Daniel Günther als Wortführer der Liberalen - still und leisebringen sich die Jüngeren in der CDU in die Startposition undbereiten sich auf das Ende von Merkels Kanzlerschaft vor. Und sounterschiedlich die drei auch sind, eines haben sie gemeinsam - siekommen aus dem Westen, sind Kinder der alten Bundesrepublik. Es istnicht zu übersehen: Die Union will wieder zurück zu ihren Wurzeln.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessortleiter Politik/WirtschaftDr. Gerald SchneiderTelefon: 09421-940 4449schneider.g@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell