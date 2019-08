Straubinger Tagblatt: Unfallfreier G7-Gipfel

Straubing (ots) - Der Franzose Emmanuel Macron hat in Biarritzvieles richtig gemacht. Mit der Einladung an den iranischenAußenministers hat er zwar den einen oder anderen Partner vor denKopf gestoßen, doch hat er zugleich dokumentiert, dass er seineVermittlerrolle ernst nimmt. Wichtig war auch, dass er dieAmazonas-Waldbrände auf die Tagesordnung gesetzt hat. Es war klug,die Erwartungen nicht mit dem Entwurf einer Abschlusserklärung zuüberfrachten. Schließlich kann man nie sicher sein, was sich Trumpeinfallen lässt. Der Gipfel ist alles in allem unfallfrei zu Endegegangen. Das ist mehr, als man erwarten konnte.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessortleiter Politik/WirtschaftDr. Gerald SchneiderTelefon: 09421-940 4449schneider.g@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell