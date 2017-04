Straubinger Tagblatt: Trumps neuer Kurs: Auf dem Weg zum Handelskrieg

Straubing (ots) - Für Deutschland hätte das alles höchstunangenehme Konsequenzen. Denn während die US-Bürger vieles, was sieaus Deutschland kommend schätzen, teurer bezahlen müssten, würde sichein Handelskrieg dieser Art hierzulande in dem Verlust vonArbeitsplätzen niederschlagen. Denn wer besonders viel in die USAexportiert - im vergangenen Jahr waren es mehr als 100 MilliardenEuro -, der wäre auch von einer Verteuerung der Erzeugnisse und dendaraus folgenden niedrigen Exporten besonders betroffen. Gerade diedeutsche Seite muss also alles daran setzen, eine solchehandelspolitische Eskalation zu vermeiden. Die nächste Gelegenheitbietet sich dazu im Juli auf dem G20-Gipfel in Hamburg, zu dem DonaldTrump wohl kommen wird.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessortleiter Politik/WirtschaftDr. Gerald SchneiderTelefon: 09421-940 4449schneider.g@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell