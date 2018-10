Straubinger Tagblatt: Trumps Trümmerfeld

Straubing (ots) - Wenige Woche vor den Midterm-Wahlen ist dasamerikanische Volk gespaltener denn je. Das Vertrauen in dasRechtssystem erodiert in Teilen der Gesellschaft. Wenn Trump einesTages, hoffentlich 2020, das Weiße Haus räumt, lässt er in vielenBereichen seines Landes ein Trümmerfeld zurück. Und gerade seineBerufungen an das oberste Gericht werden ihn noch lange überdauern.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessortleiter Politik/WirtschaftDr. Gerald SchneiderTelefon: 09421-940 4449schneider.g@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell